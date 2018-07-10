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Челябинцев испугал внезапно обрушившийся град
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Челябинцев испугал внезапно обрушившийся град 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В след за ночной грозой и ливнем днем 10 июля на Челябинск обрушился град. Размер градин, по свидетельствам очевидцев, достигал 1-1,5 см. Челябинские автолюбители очень испугались за целостность своих авто. Особо трепетные автовладельцы пытались укрыть авто покрывалами и полотенцами. Град продлился от силы 10 минут, но устроил большой переполох.
По информации челябинского гидрометцентра, подобная погода не является аномальной. Июль этого года пока не удивил синоптиков ни жарой, ни уровнем осадков.
"Максимальная температура июля в Челябинске была зафиксирована в 1952 году. Рекорд составил 40 градусов. В этом году максимальная температура в Челябинске не поднималась выше + 31. Среднемесяцная норма осадков июля в нашем регионе — 80 мм. На сегодня выпало только 25мм, — пояснили в местном гидрометцетре.
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