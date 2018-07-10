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Крупный град с ливнем прошел в Приамурье
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Крупный град с ливнем прошел в Приамурье 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Крупный град и ливень прошли в Октябрьском районе Амурской области: по предварительным данным, в результате на огородах побило рассаду, повреждены крыши домов и автомобили. Администрация района собирает информацию о пострадавших, после чего начнет подсчитывать ущерб, сообщил во вторник ТАСС глава Октябрьского района Сергей Дементьев.
По словам жительницы села Николо-Александровка Алены Ломако, они с мужем только накануне фотографировали поднявшуюся рассаду и прополотые грядки. А сегодня после 15-минутного града, который прибил всю зелень к земле, подсчитывают ущерб.
«Ливень прошел сильный, затем — крупный град. Некоторые льдинки были величиной с небольшое яблоко. На огороде все «порублено», перемесило с землей… В доме крышу пробило, по стенам внутрь течет вода», — рассказала Ломако.
Стихия нанесла урон еще трем селам района. «Сильный град прошел в селах Николо-Александровка, Борисоглебка, Трудовое. Пока только собираем информацию о том, что побило и в каком количестве — есть сообщения о пробитых крышах домов и автомобилей, побит урожай на огородах. Сегодня определим, что и сколько пострадало, через два-три дня будем смотреть, что из посаженного на огородах „отойдет“, что — нет, и начнем подсчитывать ущерб», — сказал Дементьев.
По данным амурских синоптиков, на этой неделе в области ожидается неблагоприятная погода. В четверг во второй половине дня и в пятницу в течение суток преимущественно в северо-западных и южных районах области, а также Благовещенске ожидаются сильные дожди, ливни с грозами.
«Сильные дожди, ливни с грозами могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.
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