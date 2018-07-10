«Ростерминалуголь» подвел итоги экологического мониторинга за 6 месяцев 2018 года

В соответствии с программой регулярных наблюдений, согласованной Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, с января по июнь на стивидорном предприятии было отобрано 96 проб питьевой и сточных вод. В течение отчетного периода на основании плана-графика контроля, утвержденного управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области , на исследования были взяты 18 проб атмосферного воздуха, в том числе 6 проб на границе Единой санитарно-защитной зоны (ЕСЗЗ).

Анализ очищенной воды на содержание взвешенных веществ показал снижение средних показателей на треть к уровню 2017 года. При допустимой норме 10 мг на кубический метр взвешенных веществ в воде было обнаружено 4,3 мг на кубический метр (ниже нормы на 57%). В пробах атмосферного воздуха, взятых на границе ЕСЗЗ, средние показатели содержания пыли были на 40% ниже, чем допускают нормативные документы (0,06 мг на кубический метр при норме 0,1 мг). Непосредственно на промышленной площадке средний уровень запыленности составлял 0,78 мг на кубический метр (ниже нормы на 35%).

Уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное время не превышал 53 дБ при допустимых 55 дБ, в ночное — 44 дБ при допустимых 45 дБ.

За последние 5 лет АО «Ростерминалуголь» профинансировало работы по мониторингу качества воздуха, воды и уровня шума на сумму 4,7 млн рублей. На предприятии действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности, разработанная по инициативе «Управляющей портовой компании». Одним из этапов программы является ежегодное подтверждение соответствия Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».