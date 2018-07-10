Осторожнее на дорогах: МЧС предупредило жителей Прикамья о грозах и тумане

В конце недели в Прикамье придет антициклон

10 и 11 июля на севере Прикамья похолодает до 17-19°. В МЧС предупреждают жителей о грозах и тумане.

— В Пермском крае будет облачная погода с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туман, — сообщил Пермский гидрометеоцентр. — Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 19-24°.

Спасатели рекомендуют во время непогоды соблюдать простые правила.

— Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. На улице не ходите рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, — советуют в краевом МЧС. — Нужно быть внимательными и осторожными на дорогах.

Синоптики ГИС-центра пермского университета считают, что с 13 июля стоит ждать улучшения погоды. По их словам, в пятницу в Пермском крае усилится антициклон, благодаря которому осадки прекратятся и температура вновь повысится.

Ранее мы писали про погоду на эту неделю.