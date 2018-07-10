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Аномальная жара снова приходит в Ростов
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Аномальная жара снова приходит в Ростов 

Деловое сообщество 2 часа назад
Летним зноем жителей донской столицы не удивишь. Но в этом году солнце в прямом смысле бьет все рекорды. Еще несколько дней без осадков, и температура воздуха имеет все шансы побить температурный рекорд десятилетней давности. ГУ МЧС Ростовской области предупреждает жителей южных районов о приближении аномальной жары. Столик термометра поднимется до +40… +41 градуса по Цельсию.
Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности при пребывании на солнце. Не следует выходить из дома без головного убора, по возможности сократить свое пребывание на улице, как можно чаще находится в тени. Не следует употреблять спиртное, в условиях сильной жары это может вызвать сердечный приступ и общее ухудшение самочувствия.
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