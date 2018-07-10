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Стихия против автомобилистов: во время грозы в Челябинске вспыхнул светофор
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Стихия против автомобилистов: во время грозы в Челябинске вспыхнул светофор 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Во время ночной грозы на перекрёстке улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных в Челябинске вспыхнул светофор. Утром на оживлённую дорогу пришлось вывести регулировщика.
В тушении светофора был задействован один автомобиль МЧС
По словам челябинцев, причиной пожара стало короткое замыкание в шкафу распределения светофора. О возгорании они сообщили сотрудникам МЧС, те прибыли на место в течение десяти минут.
— Там произошло короткое замыкание без последующего горения, — рассказал начальник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. — Ориентир — дом № 110 на улице Братьев Кашириных. Всё произошло в первом часу ночи, одиннадцатая часть выезжала.
Дождливо в Челябинской области будет до конца недели. Кроме того, ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни. 74.ru сделал инструкцию в семи карточках о том, что делать во время разгула стихии.
В ночь на 10 июля на Челябинск и область обрушилась непогода. Молнии сверкали непрерывно около трёх часов, город сотрясали раскаты грома. Как это было — смотрите в фоторепортаже 74.ru.
Завтра близкие простятся с уроженкой Челябинска — 27-летней Варварой Назаровой, которую в минувшие выходные убило молнией на берегу реки Клязьмы во Владимирской области.
Летние штормы с ураганным ветром и ливнями в Челябинской области — не редкость. О том, что делать, если на вашу машину рухнуло дерево, читайте в нашей инструкции.
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И грянул гром: что делать при грозе — в семи карточках от 74.ru Жара продержится на Южном Урале минимум до конца недели На каких пляжах отдыхают самые жаркие красотки Челябинска
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