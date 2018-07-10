Стихия против автомобилистов: во время грозы в Челябинске вспыхнул светофор

Во время ночной грозы на перекрёстке улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных в Челябинске вспыхнул светофор. Утром на оживлённую дорогу пришлось вывести регулировщика.

В тушении светофора был задействован один автомобиль МЧС

По словам челябинцев, причиной пожара стало короткое замыкание в шкафу распределения светофора. О возгорании они сообщили сотрудникам МЧС, те прибыли на место в течение десяти минут.

— Там произошло короткое замыкание без последующего горения, — рассказал начальник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. — Ориентир — дом № 110 на улице Братьев Кашириных. Всё произошло в первом часу ночи, одиннадцатая часть выезжала.

Дождливо в Челябинской области будет до конца недели. Кроме того, ожидаются шквалистый ветер, грозы и ливни. 74.ru сделал инструкцию в семи карточках о том, что делать во время разгула стихии.

В ночь на 10 июля на Челябинск и область обрушилась непогода. Молнии сверкали непрерывно около трёх часов, город сотрясали раскаты грома. Как это было — смотрите в фоторепортаже 74.ru.

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