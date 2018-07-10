Ещё
Почему зебра полосатая?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему зебра полосатая? 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Зебры, как известно, полосатые, а на вопрос «Почему?» ученые до сих пор отвечали предположением о том, что контрастная окраска позволяет зебрам эффективнее регулировать температуру тела. Предполагалось, что над интенсивно поглощающими свет черными полосками воздух движется быстрее, над отражающими белыми — медленнее, и поэтому над зеброй постоянно создается микроциркуляция, которая способствует отводу лишнего тепла в жаркой саванне.
Группа биологов из Швейцарии проверила эту гипотезу экспериментом. Бочки с водой укрывали шкурами коров, лошадей и зебр и оставляли на солнце. Кроме того, были бочки, выкрашенные черной и белой краской. Через некоторое время ученые измерили температуру поверхности бочек. Как и следовало ожидать, черная была самой горячей, а белая — самой холодной, а вот температура бочек, укрытых шкурами, зависела не от узора, а от цвета; однородная серая шкура защищала бочку от солнца так же хорошо, как аналогичная ей по средней белизне полосатая шкура зебры. Эксперимент повторили несколько раз при разной погоде; учитывали также скорость и направление ветра, но результат при любых условиях был одинаков.
Вопрос о том, зачем зебре ее полоски, остается открытым. Существуют предположения о маскировочной функции полос и о том, что полосатость — результат полового отбора; возможно также, что контрастные цвета отпугивают насекомых. Впрочем, окончательно сбрасывать со счетов гипотезу о связи между полосками и терморегуляцией не стоит; недавно биологи из Калифорнийского университета нашли связь между средней температурой в местности, где живет зебра, и числом полосок. Чем холоднее климат, тем менее полосаты зебры; ученые учли 29 факторов среды, включая наличие или отсутствие жалящих насекомых, и самое заметное влияние оказала температура воздуха
Популярная механика: последние новости
В тайнике пирамиды Джосера нашли уникальный артефакт Корабль «Прогресс МС-09» впервые добрался до МКС по сверхкороткой схеме В мире заканчиваются запасы ирландского виски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку187
Россиянам готовят новый налог174
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки300
Багдасарян предложили лишить гражданства90
Британия отменит свободу передвижения10
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение