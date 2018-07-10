Почему зебра полосатая?

Зебры, как известно, полосатые, а на вопрос «Почему?» ученые до сих пор отвечали предположением о том, что контрастная окраска позволяет зебрам эффективнее регулировать температуру тела. Предполагалось, что над интенсивно поглощающими свет черными полосками воздух движется быстрее, над отражающими белыми — медленнее, и поэтому над зеброй постоянно создается микроциркуляция, которая способствует отводу лишнего тепла в жаркой саванне.

Группа биологов из Швейцарии проверила эту гипотезу экспериментом. Бочки с водой укрывали шкурами коров, лошадей и зебр и оставляли на солнце. Кроме того, были бочки, выкрашенные черной и белой краской. Через некоторое время ученые измерили температуру поверхности бочек. Как и следовало ожидать, черная была самой горячей, а белая — самой холодной, а вот температура бочек, укрытых шкурами, зависела не от узора, а от цвета; однородная серая шкура защищала бочку от солнца так же хорошо, как аналогичная ей по средней белизне полосатая шкура зебры. Эксперимент повторили несколько раз при разной погоде; учитывали также скорость и направление ветра, но результат при любых условиях был одинаков.

Вопрос о том, зачем зебре ее полоски, остается открытым. Существуют предположения о маскировочной функции полос и о том, что полосатость — результат полового отбора; возможно также, что контрастные цвета отпугивают насекомых. Впрочем, окончательно сбрасывать со счетов гипотезу о связи между полосками и терморегуляцией не стоит; недавно биологи из Калифорнийского университета нашли связь между средней температурой в местности, где живет зебра, и числом полосок. Чем холоднее климат, тем менее полосаты зебры; ученые учли 29 факторов среды, включая наличие или отсутствие жалящих насекомых, и самое заметное влияние оказала температура воздуха