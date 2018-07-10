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МЧС предупреждает: солнце, воздух и вода — нам друзья, но не всегда!
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МЧС предупреждает: солнце, воздух и вода — нам друзья, но не всегда! 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Многие жители Богородского с приходом теплой погоды потянутся к водоемам. Но при этом нельзя забывать, что такой отдых может преподнести, мягко говоря, и неприятные сюрпризы.
Спасатели предупреждают, что отдых в жару у водоемов района Богородское может быть и опасным. Во-первых, спасатели напоминают, что купание в водоемах района (например, пруд Казенка), а также близлежащих прудах (Орхирейка) запрещено. Даже ноги мочить в этих прудах не стоит. А вот если вы выбрались на разрешенную зону для купания (например — Белое озеро) следует запомнить, что начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов, не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Входить в воду следует осторожно, если человек плавает плохо, то не стоит доверять надувным матрасам и кругам. Нельзя также нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги. Помимо этого не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях.
Во-вторых: следует соблюдать меры осторожности даже при принятии солнечных ванн. Так с 12.00 до 16.00 часов — неблагоприятное время, чтобы загорать. Агрессивное солнце может причинить вред здоровью. Если же случился солнечный удар, то пострадавшего немедленно надо переместить в тень, мокрое полотенце положить на голову, а после того, как он пришел в себя — напоить холодной водой. При появлении ожогов, эти места надо смазать специальным средством или кефиром (сметаной).
МЧС советует быть осторожными во время жары, чтобы не испортить отдых себе и своим близким!
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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