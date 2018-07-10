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От +40 и выше: жителей Ростовской области предупредили об аномальной жаре
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От +40 и выше: жителей Ростовской области предупредили об аномальной жаре 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Жителям Ростова ближайшие дни придется прятаться в тени
В ближайшие дни жителям донского региона лучше не выходить из-под кондиционеров. ГУ МЧС России по Ростовской области сообщило о сильном повышении температуры. — Во второй половине дня 11 и 12 июля в южных районах Ростовской области ожидается сильная жара +40… +41 градусов, — уточнили в пресс-службе управления. В такую погоду спасатели рекомендуют не находиться долго на открытом солнце, носить головные уборы, пить больше воды и не употреблять алкоголь. Иначе есть риск получить солнечный удар. Первыми симптомами солнечного и теплового ударов являются недомогание, головокружение и тошнота. В этом случае человека нужно перенести в прохладное место, дать выпить прохладной воды или травяного чая. Положите ему на лоб прохладную влажную салфетку и дайте таблетку анальгина или аспирина.
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