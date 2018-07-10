Блогер Владимир Лешуков: На Олимпе

Гора Тахталы (она же — Олимпос) — самая высокая точка горного массива Тавр на Анатолийском побережье. Высота над уровнем моря — 2 365 метров. Сверху видно все от Финике до Сиде. А фуникулер швейцарского производства доезжает до вершины всего за 15 минут. Без пересадок. Гораздо быстрее, чем в Сочи , кстати…

Причем, наверху можно еще взобраться на смотровую площадку крыши верхней станции фуникулера. Чтобы покорить вершину вершины. Что я и сделал.

Виды, конечно, открываются впечатляющие. Повезло с погодой — никакой облачности, ясная сочная панорама.

С ноября по июнь эта гора покрыта массами льда и снега. Причем, весной снег нередко окрашивается в оранжевый оттенок — из-за ветров Сахары.

Фото автора