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Блогер Владимир Лешуков: На Олимпе
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Блогер Владимир Лешуков: На Олимпе 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Гора Тахталы (она же — Олимпос) — самая высокая точка горного массива Тавр на Анатолийском побережье. Высота над уровнем моря — 2 365 метров. Сверху видно все от Финике до Сиде. А фуникулер швейцарского производства доезжает до вершины всего за 15 минут. Без пересадок. Гораздо быстрее, чем в Сочи, кстати…
Причем, наверху можно еще взобраться на смотровую площадку крыши верхней станции фуникулера. Чтобы покорить вершину вершины. Что я и сделал.
Виды, конечно, открываются впечатляющие. Повезло с погодой — никакой облачности, ясная сочная панорама.
С ноября по июнь эта гора покрыта массами льда и снега. Причем, весной снег нередко окрашивается в оранжевый оттенок — из-за ветров Сахары.
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