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Дожди с грозами и порывистым ветром продолжатся на Южном Урале
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Дожди с грозами и порывистым ветром продолжатся на Южном Урале 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Дожди и грозы с порывистым ветром, а в отдельных районах и с градом, ожидаются в Челябинской области ночью и днём 11 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды может стать причиной аварийных отключений электроэнергии, а также дорожных аварий. Жителям региона советуют при сильном ветре по возможности не покидать здания, а на улице держаться подальше от деревьев, ветхих строений и оборванных проводов.
Отметим, что гроза, которая случилась в Челябинске в ночь на 10 июля, удивила горожан. Пользователи соцсетей поделились множеством снимков и видеозаписей природного явления, а некоторые назвали сверкающие молнии «световым шоу».
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