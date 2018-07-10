Дожди с грозами и порывистым ветром продолжатся на Южном Урале

Дожди и грозы с порывистым ветром, а в отдельных районах и с градом, ожидаются в Челябинской области ночью и днём 11 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды может стать причиной аварийных отключений электроэнергии, а также дорожных аварий. Жителям региона советуют при сильном ветре по возможности не покидать здания, а на улице держаться подальше от деревьев, ветхих строений и оборванных проводов.