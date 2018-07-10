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Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности на пляжах измайловских водоемов
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Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности на пляжах измайловских водоемов 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Большинство москвичей в летнюю жару тянется к воде, спасатели призывают жителей столицы к осторожности.
МЧС напоминает жителям района Измайлова, что купаться разрешено только в специально отведенных местах. Длительное нахождение на солнце может привести к «тепловому удару». К примеру, жителям Измайлова не следует купаться в прудах, не приспособленных для этого. В Восточном округе купаться разрешено только в Белом озере.
Во время водных процедур также следует соблюдать меры безопасности:
— рекомендованная температура при купании должна быть не ниже 18 градусов;
— не стоит купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
— нельзя нырять в незнакомых местах;
— нельзя купаться в штормовую погоду;
— не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;
— если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
— если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению;
— не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях;
— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;
— нельзя подавать крики ложной тревоги.
Но не только вода таит в себе скрытые угрозы. Солнце также может нанести серьезные неприятности. Если кто-то получил солнечный или тепловой удар, то этого человека необходимо сразу переместить в тень, а на лоб положить мокрое полотенце и дать попить воды. При ожогах и покраснении следует намазаться кремом, сметаной или кефиром. Ну а самое главное, при любом недомогании в жаркую погоду, не стоит стеснять, а следует обратить к медикам или сотрудникам МЧС!
Приятного отдыха на пляже!
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