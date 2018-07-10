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Жара: в автобусах Ташкента пассажирам бесплатно раздают воду
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Жара: в автобусах Ташкента пассажирам бесплатно раздают воду 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
В автобусах Ташкента начали раздавать бесплатно воду из-за установившейся в столице Узбекистана сильной жары, сообщает пресс-служба «Ташгортранссервиса».
«В связи с резким повышением температуры воздуха в Ташкенте в самое жаркое время дня в автобусных маршрутах пассажирам предлагается бесплатная прохладная питьевая вода», — отмечается в сообщении.
По данным синоптиков, температура воздуха в Ташкенте достигает 43 градуса тепла.
Стоит отметить, что жара в последние две недели установилась и в соседнем Таджикистане. Дневные температуры в республике составляют порядка 40 градусов тепла.
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