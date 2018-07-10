Жара +40° угрожает жителям Чечни 11-12 июля

Синоптики прогнозируют жару 40° в северных и центральных районах Чечни , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС

Экстремальное повышение температуры ожидает жителей республики в послеобеденные часы 11 и 12 июля. МЧС рекомендует поменьше выходить на улицу и отказаться от употребления спиртного, чтобы не подвергать опасности своё здоровье. В жаркую погоду стоит носить светлую одежду и головные уборы из воздухопроницаемых тканей, пить воду и остужать руки и ноги.

Резкий перепад температур при купании в водоёмах может привести к спазму дыхания и остановке сердца. Чтобы не рисковать, перед погружением в воду нужно намочить грудь, спину и голову.