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Жара +40° угрожает жителям Чечни 11-12 июля
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Жара +40° угрожает жителям Чечни 11-12 июля 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Синоптики прогнозируют жару 40° в северных и центральных районах Чечни, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Экстремальное повышение температуры ожидает жителей республики в послеобеденные часы 11 и 12 июля. МЧС рекомендует поменьше выходить на улицу и отказаться от употребления спиртного, чтобы не подвергать опасности своё здоровье. В жаркую погоду стоит носить светлую одежду и головные уборы из воздухопроницаемых тканей, пить воду и остужать руки и ноги.
Резкий перепад температур при купании в водоёмах может привести к спазму дыхания и остановке сердца. Чтобы не рисковать, перед погружением в воду нужно намочить грудь, спину и голову.
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