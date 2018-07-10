Ливни и грозы прогнозируют синоптики в Приангарье

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля местами по региону ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление

северо-западного ветра до 14 м/с.

11-12 июля местами в Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты

рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии,

установив систему молниезащиты, и напоминают о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся грозы.

При приближении грозы лучше воздержаться

от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше

отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.

Если гроза застала Вас на улице — не прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше

вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине.

Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.

Если гроза застала Вас в автомобиле,

переждите ее в транспортном средстве. Если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите непогоду в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.