Ещё
Ливни и грозы прогнозируют синоптики в Приангарье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливни и грозы прогнозируют синоптики в Приангарье 

Хот 19 часов назад
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля местами по  региону ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление
северо-западного ветра до 14 м/с.
11-12 июля местами в Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на  необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты
рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии,
установив систему молниезащиты, и напоминают о правилах поведения при  неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся грозы.
При приближении грозы лучше воздержаться
от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и  двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше
отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.
Если гроза застала Вас на улице — не  прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше
вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в  административном или жилом здании, в магазине.
Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.
Если гроза застала Вас в автомобиле,
переждите ее в транспортном средстве. Если Вы застигнуты грозой на  велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите непогоду в  безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
Хот: последние новости
Казино Вулкан скачать на андроид бесплатно 25 человек эвакуировали прошлой ночью из пятиэтажного дома иркутские пожарные В Иркутской области в 2018 году будет строиться, проводиться ремонт и реконструкция 16 школ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами44
Россия ответит Греции на высылку дипломатов63
Налоговики захотели контролировать счета россиян206
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю77
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение