Обновление водосточной системы в Москве проведут за два года

Программу обновления водосточной системы в Москве реализуют в течение ближайших двух лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Теперь на дорогах делаем поверхностные уклоны в систему водостока. Изучили отдельные места скопления воды. Только в прошлом году примерно на 125 участках небольшими связками проложили дополнительные водостоки. На ближайшие два года рассчитана программа обновления водосточной системы», — сказал Бирюков в эфире Радио « Комсомольская правда ».

Он также рассказал, как коммунальщики в Москве минимизируют воздействие перепадов температуры на дороги.

«Каждую зиму происходит примерно от 60 до 80 переходов температуры через нулевую отметку. Это значит, что асфальтовые и бетонные покрытия разрушаются быстрее, чем в странах и городах, где нет таких переходов через ноль. Поэтому у нас из-за аномальной погоды правила уборки стали жестче. После стихии порядок на улицах теперь наводим еще быстрее», — пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что предсказывать непогоду помогает система специальных датчиков по всему городу, в том числе метеостанции на крупных магистралях и МКАД.