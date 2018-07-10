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Обновление водосточной системы в Москве проведут за два года
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Обновление водосточной системы в Москве проведут за два года 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Программу обновления водосточной системы в Москве реализуют в течение ближайших двух лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Теперь на дорогах делаем поверхностные уклоны в систему водостока. Изучили отдельные места скопления воды. Только в прошлом году примерно на 125 участках небольшими связками проложили дополнительные водостоки. На ближайшие два года рассчитана программа обновления водосточной системы», — сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он также рассказал, как коммунальщики в Москве минимизируют воздействие перепадов температуры на дороги.
«Каждую зиму происходит примерно от 60 до 80 переходов температуры через нулевую отметку. Это значит, что асфальтовые и бетонные покрытия разрушаются быстрее, чем в странах и городах, где нет таких переходов через ноль. Поэтому у нас из-за аномальной погоды правила уборки стали жестче. После стихии порядок на улицах теперь наводим еще быстрее», — пояснил заммэра.
Бирюков добавил, что предсказывать непогоду помогает система специальных датчиков по всему городу, в том числе метеостанции на крупных магистралях и МКАД.
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