Как спастись от удара молнии: семь карточек про грозу, которые поймет даже ребенок

Шквалистый ветер, грозы и ливни — обычное дело для уральского лета. Накануне гроз спасатели регулярно предупреждают о том, чего не стоит делать и куда в случае чего бежать, чтобы не попасть под удар молнии. Да и детям в школе про это рассказывают — и все равно трагедий избежать не удается.

Мы подготовили простые карточки, которые помогут понять, как вести себя в грозу, даже ребенку.

Если гроза застала вас на природе, не стоит прятаться под отдельно стоящими деревьями. Лучшим вариантом будет залечь в канаве или овраге. Спасатели советуют сесть на корточки и пригнуть голову.

Ни в коем случае не купайтесь и не ловите рыбу. Из школьного курса физики мы знаем, что вода не проводит электроток. Но речь идёт о дистиллированной воде — в которой нет никаких примесей и посторонних включений. Реки, озёра, моря и прочие водоёмы — это минеральный раствор, который отлично проводит ток.

Включённый мобильный телефон может стать хорошим проводником. Тот факт, что молния ударит именно в разговаривающего по телефону человека, научно не доказан. Но лучше всё же поберечься. МЧС абсолютно во всех памятках о грозах и штормах советует отключать мобильник.

МЧС также не советует находиться вблизи крупных металлических предметов, приборов или сооружений.

Если вы оказались в помещении с шаровой молнией, постарайтесь не двигаться и не убегать от неё. Молнии привлекают движущиеся, высокие, металлические и мокрые объекты. Если шаровая молния влетела в комнату, нужно медленно, затаив дыхание, покинуть комнату. Если это невозможно, нужно стоять, не шевелясь. Через 10–100 секунд она обойдёт вас и исчезнет.

Скачки электроэнергии могут запросто «убить» незащищённый бесперебойником компьютер и другие электроприборы. Лучше всего отключить всё от питания ещё до начала грозы. Если отключать, когда гроза уже началась, легко получить разряд.

Летние штормы с ураганным ветром и ливнями — не редкость для Урала. О том, что делать, если на вашу машину рухнуло дерево, читайте в нашей инструкции.