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Стемнело моментально: Челябинск накрыл ливень с молниями и громом
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Стемнело моментально: Челябинск накрыл ливень с молниями и громом 

74.ru 8 часов назад
Фото: 74.ru
В Челябинске, несмотря на раннее время, резко стемнело — небо заволокло тучами, начался ливень с грозой. Озаряли город только частые и мощные вспышки молний, раскаты грома заставляют срабатывать сигнализации машин. Снимками этого погодного явления челябинцы делятся в соцсетях.
Из-за сильного дождя видимость снижалась до уровня ближайших домов
Небо в Челябинске заволокло стремительно
В незавидной ситуации оказались автомобилисты
Даже на проспекте Победы они рискуют получить гидроудар
Вплавь добирались автомобилисты и возле областной больницы
Некоторым читателям удалось поймать вспышки молний
Небо сегодня выглядело очень грозно
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Прошлая гроза обрушилась на Челябинск в ночь на 10 июля. Она продолжалась три часа, из самых ярких снимков мы собрали фоторепортаж. Также 74.ru подготовил карточки, что делать во время разгула стихии, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
В эти выходные в Челябинске и области сохранится непогода. В субботу и воскресенье обещают дожди, грозы и местами град. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 22 метра в секунду.
Во время ливня сегодня в челябинском дворе на автомобиль упало дерево. Теперь её владельцам предстоит разбираться с управляющей компанией.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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