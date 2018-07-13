Стемнело моментально: Челябинск накрыл ливень с молниями и громом

Челябинске , несмотря на раннее время, резко стемнело — небо заволокло тучами, начался ливень с грозой. Озаряли город только частые и мощные вспышки молний, раскаты грома заставляют срабатывать сигнализации машин. Снимками этого погодного явления челябинцы делятся в соцсетях.

Из-за сильного дождя видимость снижалась до уровня ближайших домов

Небо в Челябинске заволокло стремительно

В незавидной ситуации оказались автомобилисты

Даже на проспекте Победы они рискуют получить гидроудар

Вплавь добирались автомобилисты и возле областной больницы

Некоторым читателям удалось поймать вспышки молний

Небо сегодня выглядело очень грозно

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Прошлая гроза обрушилась на Челябинск в ночь на 10 июля. Она продолжалась три часа, из самых ярких снимков мы собрали фоторепортаж. Также 74.ru подготовил карточки, что делать во время разгула стихии, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

В эти выходные в Челябинске и области сохранится непогода. В субботу и воскресенье обещают дожди, грозы и местами град. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 22 метра в секунду.

Во время ливня сегодня в челябинском дворе на автомобиль упало дерево. Теперь её владельцам предстоит разбираться с управляющей компанией.