Море образовалось на площади Минина и Пожарского после дождя (ФОТО)

Нижний Новгород после ливней, прошедших 9 июля стал напоминать Венецию . Огромная лужа, которую иначе как «море» назвать нельзя, образовалась на площади Минина и Пожарского.

Пользователи соцсетей поделились снимками, на которых автомобили и автобусы вынуждены преодолевать водные просторы размером во всю площадь. Вывод о работе ливневой канализации на центральной площади города можно сделать такой: она не справилась.

На фото не попали пешеходы и можно только догадываться, как им приходилось переходить дорогу в этом месте. Воды в прямом смысле — по колено.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки в Нижнем Новгороде будут продолжаться всю неделею, а значит, очередных потопов не избежать.

Ранее сообщалось, что нижегородские водители потеряли номера и бамперы на затопленных после дождя дорогах областного центра.

Напомним, что совсем недавно отремонтированная дорога на Волжской набережной уже начинает разрушаться.

Фото: vk.com