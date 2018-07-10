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Море образовалось на площади Минина и Пожарского после дождя (ФОТО)
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Море образовалось на площади Минина и Пожарского после дождя (ФОТО) 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
Нижний Новгород после ливней, прошедших 9 июля стал напоминать Венецию. Огромная лужа, которую иначе как «море» назвать нельзя, образовалась на площади Минина и Пожарского.
Пользователи соцсетей поделились снимками, на которых автомобили и автобусы вынуждены преодолевать водные просторы размером во всю площадь. Вывод о работе ливневой канализации на центральной площади города можно сделать такой: она не справилась.
На фото не попали пешеходы и можно только догадываться, как им приходилось переходить дорогу в этом месте. Воды в прямом смысле — по колено.
По прогнозам синоптиков, обильные осадки в Нижнем Новгороде будут продолжаться всю неделею, а значит, очередных потопов не избежать.
Ранее сообщалось, что нижегородские водители потеряли номера и бамперы на затопленных после дождя дорогах областного центра.
Напомним, что совсем недавно отремонтированная дорога на Волжской набережной уже начинает разрушаться.
Фото: vk.com
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