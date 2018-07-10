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18 человек утонули на Южном Урале с начала купального сезона
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18 человек утонули на Южном Урале с начала купального сезона 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
18 человек погибли на водоёмах Челябинской области с начала текущего купального сезона, об этом представитель регионального ГУ МЧС рассказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на воде, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что все инциденты произошли на необорудованных пляжах, где купание запрещено. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число утонувших снизилось на 26%.
По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Челябинской области будет на один градус выше нормы, что поспособствует продлению купального сезона.
Отметим, что уменьшению числа трагических случаев на воде способствуют и решительные действия очевидцев. Недавно пожарный в селе Варна спас из воды девочку, крики которой случайно услышал, когда находился неподалёку от реки.
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