18 человек утонули на Южном Урале с начала купального сезона

18 человек погибли на водоёмах Челябинской области с начала текущего купального сезона, об этом представитель регионального ГУ МЧС рассказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на воде, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что все инциденты произошли на необорудованных пляжах, где купание запрещено. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число утонувших снизилось на 26%.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Челябинской области будет на один градус выше нормы, что поспособствует продлению купального сезона.

Отметим, что уменьшению числа трагических случаев на воде способствуют и решительные действия очевидцев. Недавно пожарный в селе Варна спас из воды девочку, крики которой случайно услышал, когда находился неподалёку от реки.