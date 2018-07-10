12 красивых фото. Нижний Новгород ожил после дождя 

Фотограф NN.RU поймал в объектив всю красоту Нижнего Новгорода после летнего ливня.
Действительно, у природы нет плохой погоды.
Город умылся дожем и теперь выглядит свежим и чистым.
Всей природе легче дышится.
Четвероногий друг наконец не изнывает от жары и жажды.
Город и люди отражаются в лужах. Городское зазеркалье.
Смотрите, как ярко светятся ягодки с которых дождь смыл всю пыль.
Замедлитесь, не спешите по своим делам, и насладитесь моментом.
Берите пример с птиц которые просто поют от радости.
Во всем есть своя красота.
Нужно только научиться ее видеть!