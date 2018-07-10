12 красивых фото. Нижний Новгород ожил после дождя

Фотограф NN.RU поймал в объектив всю красоту Нижнего Новгорода после летнего ливня.

Действительно, у природы нет плохой погоды.

Город умылся дожем и теперь выглядит свежим и чистым.

Всей природе легче дышится.

Четвероногий друг наконец не изнывает от жары и жажды.

Город и люди отражаются в лужах. Городское зазеркалье.

Смотрите, как ярко светятся ягодки с которых дождь смыл всю пыль.

Замедлитесь, не спешите по своим делам, и насладитесь моментом.

Берите пример с птиц которые просто поют от радости.

Во всем есть своя красота.

Нужно только научиться ее видеть!