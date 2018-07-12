На выходных температура в Кемеровской области достигнет +33°С

В ближайшие выходные в Кемеровской области сохранится жаркая погода.

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, жаркая погода сохранится в регионе до среды следующей недели. Ежедневно возможны дожди и грозы, местами утром туманы.

В пятницу, 13 июля, днем столбик термометра поднимется до +28, +33°С. Будет дуть восточный ветер, при грозах возможно усиление до 15 м/с. В областном центре осадков не ожидается. Ночью +13, +18°С.

В субботу днем также жарко, до +27, +32°С. Возможны грозы, дожди. При грозах ветер будет усиливаться до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11, +16°С.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, температура останется в тех же пределах.