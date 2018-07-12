Ещё
На выходных температура в Кемеровской области достигнет +33°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходных температура в Кемеровской области достигнет +33°С 

АиФ Кузбасс 11 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В ближайшие выходные в Кемеровской области сохранится жаркая погода.
Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, жаркая погода сохранится в регионе до среды следующей недели. Ежедневно возможны дожди и грозы, местами утром туманы.
В пятницу, 13 июля, днем столбик термометра поднимется до +28, +33°С. Будет дуть восточный ветер, при грозах возможно усиление до 15 м/с. В областном центре осадков не ожидается. Ночью +13, +18°С.
В субботу днем также жарко, до +27, +32°С. Возможны грозы, дожди. При грозах ветер будет усиливаться до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11, +16°С.
В воскресенье характер погоды существенно не изменится, температура останется в тех же пределах.
АиФ Кузбасс: последние новости
Лучшие горняки побывали на чемпионате мира по футболу Синоптики: на 400-летие Новокузнецка погода ожидается без осадков Почти на 140 млн рублей кузбассовцы увеличили свои будущие пенсии за год
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент112
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками320
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала83
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение