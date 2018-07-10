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На предстоящей неделе в Кемеровской области будет жарко
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На предстоящей неделе в Кемеровской области будет жарко 

АиФ Кузбасс 4 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в регионе на предстоящей неделе.
По информации Кемеровского Гидрометцентра, в Кузбассе вновь установится аномально жаркая погода. Так во вторник днем столбики термометров покажут отметки в +23, +28°С. Ночью похолодает до +9, +14°С. Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с, без осадков.
В среду днем будет еще жарче, до +25, +30°С. Ветер юго-западный до 15 м/с, без осадков. Ночью температура +10, +15°С. В четверг характер погоды не изменится, температура еще повысится.
В пятницу днем +28, +33°С. Синоптики прогнозируют грозы, ливневые дожди и град. При грозах возможен шквалистый южный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью +15, +20°С. В субботу также ожидаются грозы и ливневые дожди с градом с усилением южного ветра до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +28, +33°С, ночью +15, +20°С.
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