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В районе села Черноречье зафиксировано превышение ПДК по сероводороду
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В районе села Черноречье зафиксировано превышение ПДК по сероводороду 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В субботу и в воскресенье в социальных сетях можно было увидеть жалобы оренбуржцев на запах сероводорода. В основном жалобы поступали от жителей села Черноречье.
Как сообщает портал «Вестирама», ситуацию прокомментировали специалисты Экологической службы области.
Как сообщили эксперты, в Черноречье стоит стационарный экологический пост, который фиксирует превышения вредных веществ в воздухе. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в ночь с пятницы на субботу.
«В основном был штиль, — пояснили экологи. — Превышение ПДК часто зависит от ветра — немного повернет — есть превышение, отвернет — нет. в тот день такое повторялось порядка 15 раз. Зафиксировано около 15-20 минут превышения, максимальное — около пяти ПДК», — рассказал директор ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» Александр Кофанов.
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