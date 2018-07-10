В районе села Черноречье зафиксировано превышение ПДК по сероводороду

В субботу и в воскресенье в социальных сетях можно было увидеть жалобы оренбуржцев на запах сероводорода. В основном жалобы поступали от жителей села Черноречье.

Как сообщает портал «Вестирама», ситуацию прокомментировали специалисты Экологической службы области.

Как сообщили эксперты, в Черноречье стоит стационарный экологический пост, который фиксирует превышения вредных веществ в воздухе. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в ночь с пятницы на субботу.

«В основном был штиль, — пояснили экологи. — Превышение ПДК часто зависит от ветра — немного повернет — есть превышение, отвернет — нет. в тот день такое повторялось порядка 15 раз. Зафиксировано около 15-20 минут превышения, максимальное — около пяти ПДК», — рассказал директор ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» Александр Кофанов.