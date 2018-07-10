Рыбалка и загар: погода позволила выйти северянам на пляж 

Сейчас в Архангельской области официально открыты семь пляжей Термометр показывает до +22°C, люди радуются теплым июльским дням и выходят на городской пляж не только позагорать. Чем занимаются северяне на отдыхе, заснял фотограф 29.ru Сергей Яковлев.
Кстати, загорать северяне начали еще в мае. Тогда самые смелые демонстрировали купальники на городском пляже Архангельска. По прогнозам синоптиков Северного УГМС, погода в июле еще позволит нам порадоваться теплым дням, по крайней мере, в ближайшее время.