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Рыбалка и загар: погода позволила выйти северянам на пляж
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Рыбалка и загар: погода позволила выйти северянам на пляж 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
Сейчас в Архангельской области официально открыты семь пляжей Термометр показывает до +22°C, люди радуются теплым июльским дням и выходят на городской пляж не только позагорать. Чем занимаются северяне на отдыхе, заснял фотограф 29.ru Сергей Яковлев.
Кстати, загорать северяне начали еще в мае. Тогда самые смелые демонстрировали купальники на городском пляже Архангельска. По прогнозам синоптиков Северного УГМС, погода в июле еще позволит нам порадоваться теплым дням, по крайней мере, в ближайшее время.
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