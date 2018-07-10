В «Птичьей гавани» Омска откроют центр экологического мониторинга

Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования открывается в природном парке «Птичья гавань». Сюда в круглосуточном режиме будет стекаться информация о состоянии атмосферного воздуха во всех городских округах. Об этом сообщается на сайте мэрии.