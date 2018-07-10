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В «Птичьей гавани» Омска откроют центр экологического мониторинга
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В «Птичьей гавани» Омска откроют центр экологического мониторинга 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования открывается в природном парке «Птичья гавань». Сюда в круглосуточном режиме будет стекаться информация о состоянии атмосферного воздуха во всех городских округах. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Деятельность центра призвана способствовать снижению негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха в Омске, планируется применение передовых разработок омских вузов. В помощь ему будет придан «экомобиль». Инновационная передвижная установка прибыла в наш город недавно. Все изменения, происходящие в атмосфере мегаполиса, будут транслироваться на специальную цветовую карту, которая будут показывать и на видеоэкранах города.
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