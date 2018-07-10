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Приметы на 10 июля: дожди обещают затяжное ненастье
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Приметы на 10 июля: дожди обещают затяжное ненастье 

Мир24 7 часов назад
Самсон Сеногной — именно так по народному календарю на Руси называли 10 июля. Предки выходили на сенокос, сообщает «МИР 24».
В этот день чтили память преподобного Самсона, к которому обращались с просьбой о ясной погоде. Таким образом крестьяне рассчитывали начать заготовку сена без дождей и, следовательно, трава могла быть быстро высохнуть и не испорититься.
Кроме того, предки распахивали поля для подготовки к следующему сезону. Перед работой на Руси крестьяне проводили особый обряд. Приводили лошадей к церкви и окропляли святой водой. Считалось, что так животное будет крепким, здоровым и работоспособным.
По традиции, по приметам, на Самсона определяли погоду. Если 10 июля шли дожди — значит, они могли быть затяжными и продлится на неделю и больше. Между тем солнце в этот день обещало ясную неделю впереди.
Напомним, накануне, 9 июля, по народному календарю отмечали день Давида. Предки ходили собирать землянику.
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