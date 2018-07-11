Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы на градус, выпало 40% осадков

Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«По своим температурным характеристикам первая декада июля в столице получилась прохладной. По данным метеостанции ВДНХ ее средняя температура воздуха составляет 18 градусов, что примерно на градус ниже климатической нормы. Теплее всего было 1 июля, тогда воздух прогрелся до плюс 27,2 градусов, а самой холодной оказалась ночь 5 июля, когда температура воздуха опустилась до плюс 11,6 градусов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в течение семи дней отмечались дожди, обычно их бывает 12 за весь месяц. «Наиболее сильные осадки прошли 9 июля, когда выпало 9,5 мм небесной влаги. Всего за декаду выпало 34 мм осадков, что составляет около 40% от нормы июля», — поясняется в материале.

По прогнозам синоптиков, большая часть второй декады будет более теплой и преимущественно сухой, однако ее последние три-четыре дня ожидаются прохладными и дождливыми.