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Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы на градус, выпало 40% осадков
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Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы на градус, выпало 40% осадков 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«По своим температурным характеристикам первая декада июля в столице получилась прохладной. По данным метеостанции ВДНХ ее средняя температура воздуха составляет 18 градусов, что примерно на градус ниже климатической нормы. Теплее всего было 1 июля, тогда воздух прогрелся до плюс 27,2 градусов, а самой холодной оказалась ночь 5 июля, когда температура воздуха опустилась до плюс 11,6 градусов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в течение семи дней отмечались дожди, обычно их бывает 12 за весь месяц. «Наиболее сильные осадки прошли 9 июля, когда выпало 9,5 мм небесной влаги. Всего за декаду выпало 34 мм осадков, что составляет около 40% от нормы июля», — поясняется в материале.
По прогнозам синоптиков, большая часть второй декады будет более теплой и преимущественно сухой, однако ее последние три-четыре дня ожидаются прохладными и дождливыми.
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