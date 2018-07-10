Движение большегрузов по федеральным трассам в Западной Сибири ограничат из-за жары

Из-за высокой температуры воздуха на протяжении всей недели движение фур на трассах с асфальтобетонным покрытием днем (с 10:00 до 22:00) будет запрещено, сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Такие меры необходимы для сохранности дорог, но они не распространяются на пассажирские перевозки, а также на автомобили экстренных служб и транспортировку социально-значимых грузов: продуктов питания, медикаментов, почты, сообщили в пресс-службе ведомства. Под действие запрета попадают машины, у которых нагрузки на ось превышают допустимые значения, указанные в правилах перевозок грузов.

«Летние ограничения вводятся ежегодно и направлены на обеспечение сохранности дорог. Период действия ограничений в 2018 году — с 5 июля по 31 августа», — говорится в сообщении дорожного ведомства.