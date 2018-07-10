Ещё
Движение большегрузов по федеральным трассам в Западной Сибири ограничат из-за жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение большегрузов по федеральным трассам в Западной Сибири ограничат из-за жары 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Из-за высокой температуры воздуха на протяжении всей недели движение фур на трассах с асфальтобетонным покрытием днем (с 10:00 до 22:00) будет запрещено, сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».
Такие меры необходимы для сохранности дорог, но они не распространяются на пассажирские перевозки, а также на автомобили экстренных служб и транспортировку социально-значимых грузов: продуктов питания, медикаментов, почты, сообщили в пресс-службе ведомства. Под действие запрета попадают машины, у которых нагрузки на ось превышают допустимые значения, указанные в правилах перевозок грузов.
«Летние ограничения вводятся ежегодно и направлены на обеспечение сохранности дорог. Период действия ограничений в 2018 году — с 5 июля по 31 августа», — говорится в сообщении дорожного ведомства.
sibnovosti.ru: последние новости
На неделе в Красноярск вернется 30-градусная жара В середине недели в Красноярск придет летняя прохлада Более 4 млн рублей курортного сбора заплатили туристы на Алтае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку198
Россиянам готовят новый налог174
Багдасарян предложили лишить гражданства96
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки323
В НАТО появится новый член82
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение