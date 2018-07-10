Отдыхающим запретили купаться в Черном море

Причиной этому стала низкая температура воды. Об этом сообщил «РБК» начальник управление гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков.

По его словам, в первую очередь это касается детей.

«У нас их очень много — одномоментно более 20 тысяч, это организованные отдыхающие из детских здравниц. Все сделано в соответствии с законодательством: купание при температуре ниже 18 градусов запрещается», — уточнил глава ведомства.

Отмечается, что запрет на купание действует уже четвертый день — с 6 июля. «ФедералПресс» напоминает, что с этого же числа купание в Геленджике также запрещено. В городе закрыты пляжи из-за канализационной аварии.

На настоящий момент температура воды в открытом море меняется от 10 до 13 градусов, а в бухтах и на мелководье она прогревается «максимально до 17 градусов».

При этом, по словам синоптиков гидрометцентра, на Черноморском побережье обойдется без осадков. А температура днем составит 31 — 36 градусов.