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Отдыхающим запретили купаться в Черном море
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Отдыхающим запретили купаться в Черном море 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Причиной этому стала низкая температура воды. Об этом сообщил «РБК» начальник управление гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков.
По его словам, в первую очередь это касается детей.
«У нас их очень много — одномоментно более 20 тысяч, это организованные отдыхающие из детских здравниц. Все сделано в соответствии с законодательством: купание при температуре ниже 18 градусов запрещается», — уточнил глава ведомства.
Отмечается, что запрет на купание действует уже четвертый день — с 6 июля. «ФедералПресс» напоминает, что с этого же числа купание в Геленджике также запрещено. В городе закрыты пляжи из-за канализационной аварии.
На настоящий момент температура воды в открытом море меняется от 10 до 13 градусов, а в бухтах и на мелководье она прогревается «максимально до 17 градусов».
При этом, по словам синоптиков гидрометцентра, на Черноморском побережье обойдется без осадков. А температура днем составит 31 — 36 градусов.
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