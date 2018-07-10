Дождь, гроза и до 24 градусов ожидают жителей столичного региона 10 июля

К ночи температура воздуха составит около 14-16 градусов по Цельсию.

Дождливая погода и до 24 градусов ожидаются на территории столичного региона во вторник, 10 июля. Согласно сообщениям синоптиков, в этот день возможна гроза.

— Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Температура воздуха составит около 22-24 градусов, а к ночи опустится до 14-16 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем синоптики обещают, что во второй половине текущей недели наступит теплая, летняя погода (подробнее…).