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Дождь, гроза и до 24 градусов ожидают жителей столичного региона 10 июля
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Дождь, гроза и до 24 градусов ожидают жителей столичного региона 10 июля 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: РИА Новости
К ночи температура воздуха составит около 14-16 градусов по Цельсию.
Дождливая погода и до 24 градусов ожидаются на территории столичного региона во вторник, 10 июля. Согласно сообщениям синоптиков, в этот день возможна гроза.
— Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
Температура воздуха составит около 22-24 градусов, а к ночи опустится до 14-16 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Между тем синоптики обещают, что во второй половине текущей недели наступит теплая, летняя погода (подробнее…).
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