Проливные дожди: что за вода капает нам на голову

А дождь идет, а дождь идет. Метеорологи обещают, что лить в столичном регионе будет всю неделю. А экологи подхватывают — зато как воздух очистится. Чем дольше идут дожди, тем больше вредных веществ, содержащихся в воздухе, растворятся в дождевой воде. Она как губка впитывает грязь из воздуха, пока летит в сторону земли. Но что же тогда капает нам на голову? А вот это уже другой вопрос.

В конце 90-ых-начале 2000-ых все боялись кислотных дождей. Газеты, как с цепи сорвались, писали как на головы людей чуть ли не кислота с неба льется. Ученые выступали со страниц изданий: каждый пятый дождь в Москве — кислотный. В водоемах погибала или мутировала рыба, «сгорали» листья растений, желтела трава. Экологическая катастрофа вырисовывалась как неминуемое будущее. Но времена изменились. Сейчас…каждый дождь, выпадающий в столичном регионе — кислотный. Однако не стоит бояться. Мы просто позволили себе поиграть с формулировками и пощекотать нервы дорого читателя. Поскольку, если по-честному, некислотных дождей не бывает вообще. Были когда-то, но давным-давно, когда образовавшаяся в облаке дисцилированная вода, пролетала сквозь чистый воздух и такой же падала на землю.

— Собственно, что такое кислотные дожди — это капающая нам на голову вода, в которой растворены оксиды серы и азота, — поясняет доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем Наталья Шеголькова. — Они придают воде кислотность. Пока вода летит в сторону земли, она вбирает в себя эти оксиды, которые отлично растворяются. В любой дождевой воде, где бы не шел дождь, даже в самых чистых местах планеты, она всегда содержит сколько-то окислов азота. Собственно, первичный азот — удобрение, которое непрерывно поступает в биосферу — растения получают из дождевой воды.

То есть сама по себе кислотность дождевой воды — это никакая ни проблема. Другое дело, ее уровень. По словам Натальи Щегольковой, pH (водородный показатель кислотно-щелочного баланса) московских дождей 6-7, а то и больше. Снижают его кислотные оксиды — азота и серы, главный их источник которых, кроме промышленных отходов и ТЭЦ — это автомобильные выхлопы. А с ними у нас, как в любом современном мегаполисе, как говорится, не все гладко. По статистике, каждый год в Москве становится на 8-10 процентов больше машин, а значит больше выхлопов. Так, в прошлом году в столице было зарегистрировано 5,6 миллионов автомобилей. Ориентировочная цифра этого года — плюс 350-400 тысяч: именно столько авто ставится на учет в городе каждый год. Перспективу представить несложно.

— Хотя, если все бензиновые двигатели заменить на дизельные (а такая рекомендация от экологов имеется), то автомобильные выбросы перестанут загрязнять атмосферу, — говорит кандидат географических наук, доцент, заведующая Лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМИ МИД России Наталья Рязанова . — Дизельное топливо дает выхлоп сажевых частиц. Они тяжелые и оседают вдоль дорог. Это уже другая проблема.

Но вернемся к кислотности. Чем ниже pH, тем кислее дождевая вода. Беспокоиться стоит, если водородный показатель меньше 5,6. Под дождевую воду с такой кислотностью лучше не попадать. Потому что это уже настоящий кислотный дождь, а не игра слов. Узнать, где граница между ними можно самостоятельно, измерив pH дождевой воды. И наборы лакмусовых бумажек, и специальные pH-метры можно свободно купить в том же интернете. Цена вопроса первых от 100 рублей, вторых — от 2500. Возможно, есть смыл иметь такие на всякий пожарный. Тем более, что в начале года экологи предсказывали «окисление» дождей в столице и Санкт-Петербурге

— На головы москвичей капает целый «химический букет», — говорит Наталья Щеголькова. — Дождь собирает катеоны углекислого газа, вещества, содержащие в пыли. Но думаю, что в таком количестве, как сейчас, этот набор не критичен. Где-нибудь на подмосковной даче спокойно можно гулять босиком по траве, мокрой от дождя. Я сама регулярно так делаю. А в московском дворе я бы гулять по мокрой травке не советовала. На ней вещества с асфальтов и дорог. Это вредно, особенно для детской кожи.

Пить, ясное дело, дождевую воду тоже уже нельзя. Хотя…

— Если уж, совсем нечего пить, то правильно собранную дождевую воду можно очистить в обычном бытовом фильтре. Он справится, — уверяет биолог Щеголькова. — Но я подчеркиваю, что речь идет о правильно собранной воде — с неба — прямо в емкость. Если вода побывала на крыше или стекает с листьев деревьев — это уже сток и в нем может быть много других вредных примесей. Дождь сверху не страшен, а страшны смывы с дорожного полотна.