Ещё
В Краснодарском крае из-за аномальных холодов запрещено купаться в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодарском крае из-за аномальных холодов запрещено купаться в море 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
Аномальная погода подпортила отпуск миллионам отдыхающих на курортах Краснодарского края. Там запрещено купание в море. Температура воды опускалась до 14-ти градусов в районе Новороссийска. Холод проник и в соседние Анапу и Геленджик, там вода чуть теплее, но все равно не выше 20-ти. Многие туристы бросились сдавать билеты и менять планы на отдых. А вот тех, кто уже приехал, как пишут блогеры, не остановить.
Синоптики обещают, что через несколько дней вода прогреется: в Краснодарском крае ожидается жара под сорок. А вот тем, кто выбрал пляжи Геленджика, расслабляться рано. В минувшие выходные там прорвало канализацию. Стоки попали в море, которое из Черного превратилось в коричневое. Аварию довольно быстро устранили, но осадочек, что называется, остался. Местный Роспотребнадзор подтверждает: последствия утечки ещё не устранены. И рекомендует держаться подальше от Геленджикской бухты.
Пятый канал: последние новости
Сборная России вылетает в Сочи «Африканское» бедствие в дагестанском Буйнакске Нетрезвый водитель лихо протаранил четыре автобуса в Москве — видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку202
В НАТО появится новый член96
Россиянам готовят новый налог175
Багдасарян предложили лишить гражданства101
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки340
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение