В Краснодарском крае из-за аномальных холодов запрещено купаться в море 

Аномальная погода подпортила отпуск миллионам отдыхающих на курортах Краснодарского края. Там запрещено купание в море. Температура воды опускалась до 14-ти градусов в районе Новороссийска. Холод проник и в соседние Анапу и Геленджик, там вода чуть теплее, но все равно не выше 20-ти. Многие туристы бросились сдавать билеты и менять планы на отдых. А вот тех, кто уже приехал, как пишут блогеры, не остановить.
Синоптики обещают, что через несколько дней вода прогреется: в Краснодарском крае ожидается жара под сорок. А вот тем, кто выбрал пляжи Геленджика, расслабляться рано. В минувшие выходные там прорвало канализацию. Стоки попали в море, которое из Черного превратилось в коричневое. Аварию довольно быстро устранили, но осадочек, что называется, остался. Местный Роспотребнадзор подтверждает: последствия утечки ещё не устранены. И рекомендует держаться подальше от Геленджикской бухты.