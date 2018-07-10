Три часа непрерывных вспышек: над Челябинском бушевала гроза

Челябинцы активно делятся в соцсетях фотографиями сильнейшей и продолжительной грозы, которая бушевала над Челябинском минувшим вечером. Небо озаряли частые и мощные вспышки, от которых в домах и на улицах становилось светло, будто днём. Из-за гулких раскатов грома на автомобилях срабатывала сигнализация. Как это было — смотри в нашем фоторепортаже.

Вид с балкона в советском районе, возле ДК «Колющенко»

Снято с балкона девятиэтажки на северо-западе Челябинска — Что-то похожее минут через 20 попало в жилой дом № 138 на проспекте Комсомольский, — рассказал Александр Прпокудин. — Треск от наведённого напряжения стоял жуткий. Так что синоптики в этот раз не ошиблись.

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https://vk.com/video105421676_456239040