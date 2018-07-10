После аварии в Ленинградской области жителям Кировска вернули холодную воду

Холодное водоснабжение, нарушенное прорывом на магистральном водоводе в городе Кировске Ленинградской области и оставившее без воды почти весь населенный пункт, удалось восстановить. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Ранее в СМИ появилась информация, что без холодного водоснабжения остались 26,3 тысячи жителей. По данным Петростата на 1 января 2018 года, всего в Кировске проживают 27,4 тысячи человек.

Как отмечается, по состоянию на 22:05 по времени Москвы водоснабжение было восстановлено в полном объеме.