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В Симферополе ликвидируют последствия непогоды
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В Симферополе ликвидируют последствия непогоды 

РИА Новости Крым 20 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники МБУ «Город» убирают деревья и крупные ветви, которые упали на дороги и тротуары в результате сильных ливней и ветра в крымской столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
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Как отметил директор предприятия Николай Коновалов, коммунальщики работали и днем и ночью.
Поваленное дерево в результате ливня и ветра на одной из улиц Симферополя
"Вывоз порубочных остатков продолжается до сих пор. Как правило, пострадали старые или больные деревья, нуждающиеся в специальной обрезке или замене", — уточнил он.
Руководитель МБУ также добавил, что за это время удалось убрать 11 поваленных деревьев и пять крупных ветвей, которые угрожали пешеходам и автомобилистам по улицам Спера, Чернышевского, Козлова, Евпаторийское шоссе, Дзюбанова, Желябова, Титова, Павленко, Обская и Эскадронная.
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