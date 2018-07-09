Внимание! На город надвигается жесткий грозовой фронт

Внимание! На город надвигается жесткий грозовой фронтПо сообщению МЧС , в Нижегородской области вечером 09.07 с сохранением ночью 10.07 ожидаются очень мощные грозы, ливневые дожди, даже возможен град, порывы ветра будут достигать 18 м/с. МЧС призывает быть максимально внимательными и осторожными.

Правила поведения во время ураганов и бурь

Специалисты МЧС России рекомендуют после получения сигнала о штормовом предупреждении выполнить следующее:

— укрепить крыши, печные и вентиляционные трубы;

— заделать окна в чердачных помещениях ставнями или щитами из досок и фанеры;

— освободить балконы и территории дворов от пожароопасных предметов;

— собрать запас продуктов и воды на 2—3 суток на случай эвакуации в безопасный район;

— перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения;

— погасить огонь в печах, закрыть газовые краны.

Лучше всего переждать ураган в убежище, заранее подготовленном, или в подвале дома. Не заходите в поврежденные здания. Когда ветер стихнет, не спешите выходить на улицу, шквальный ветер может повториться.

Если во время урагана или бури вы оказались на улице, необходимо как можно дальше находиться от зданий. Желательно укрыться в кювете, яме, плотно прижавшись к земле, закрыть голову руками, чтобы защититься от летящих предметов (осколков стекол, шифера, различных предметов, сорванных ураганным ветром).

Если при урагане или буре вы оказались в поле или на проселочной дороге, постарайтесь выйти на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где вам могут оказать необходимую помощь.

При снежной буре необходимо укрыться в доме. Снежная буря может длиться несколько суток. В такой ситуации выходить из дома можно только в исключительных случаях, соблюдая меры предосторожности, сообщив соседям, куда вы идете и когда вернетесь.

После окончания урагана или бури, выходя из дома, необходимо осмотреться и убедиться, что нет оборванных проводов и опасно нависающих конструкций зданий. Если в доме есть бытовой газ, то им можно пользоваться только тогда, когда вы убедитесь, что утечки газа не произошло.

Рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча

Катастрофические смерчи наблюдаются крайне редко, поэтому прогноз их затруднен. Обычно ориентируются на то, что смерчи могут возникнуть в любом из тех районов, где они уже происходили раньше. Поэтому общие меры по снижению ущерба от смерчей принимаются такие же, как от ураганов и бурь.

Населению специалисты МЧС рекомендуют:

При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним признакам следует покинуть все виды транспорта и укрыться в ближайшем подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления и прижаться к земле.

При выборе места защиты от смерча следует помнить, что это природное явление часто сопровождается выпадением интенсивных ливневых осадков и крупного града. Поэтому целесообразно предусмотреть меры защиты и от этих метеорологических явлений.