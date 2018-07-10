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Дорогу на Волжской набережной в Нижнем Новгороде размыло ливнями
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Дорогу на Волжской набережной в Нижнем Новгороде размыло ливнями 

АиФ Нижний Новгород 6 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Новая дорога на Волжской набережной в Нижнем Новгороде размыта ливнями, сообщают очевидцы в социальных сетях.
На фотографиях, которые очевидцы выкладывают в интернет, видно, что у ресторанного комплекса «Соляная биржа» произошло обрушение части тротуара. Плитка и бордюр упали вниз на землю, где проходят коммуникации. В том же месте грунт смыло на проезжую часть.
По мнению местных жителей, дорога была размыта из-за отсутствия ливневой канализации. Они сообщают, что дорога была открыта незадолго до старта чемпионата мира по футболу.
Ранее сообщалось, что проектная документация на этот объект прошла государственную экспертизу в мае 2016 года. В конце октября 2017 года подрядчик приступил к подготовке стройплощадки. Строительство дороги было предусмотрено в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры возле стадиона «Нижний Новгород» к ЧМ по футболу-2018.
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