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Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область
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Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область 

В городе N 22 часа назад
Фото: В городе N
Ливни, грозы и град пройдут в Нижегородской области вечером 9 июля и ночью 10 июля. Также ожидается сильный ветер порывами до 16 м/c. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение числа аварий на дорогах, подтопления в низинах, активизация оползневых процессов. Град и сильные дожди также могут угрожать сельскохозяйственным культурам. Опасность представляют и молнии. Они могут поразить различные объекты, не оборудованные громоотводами.
МЧС призывает нижегородцев по возможности не выходить из дома во время града и не выезжать на личном транспорте без необходимости. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, прятаться под высокими деревьями, ездить на велосипеде или мотоцикле.
Напомним, дожди и грозы будут идти в Нижнем Новгороде всю неделю.
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