Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область

Ливни, грозы и град пройдут в Нижегородской области вечером 9 июля и ночью 10 июля. Также ожидается сильный ветер порывами до 16 м/c. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение числа аварий на дорогах, подтопления в низинах, активизация оползневых процессов. Град и сильные дожди также могут угрожать сельскохозяйственным культурам. Опасность представляют и молнии. Они могут поразить различные объекты, не оборудованные громоотводами.

МЧС призывает нижегородцев по возможности не выходить из дома во время града и не выезжать на личном транспорте без необходимости. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, прятаться под высокими деревьями, ездить на велосипеде или мотоцикле.

Напомним, дожди и грозы будут идти в Нижнем Новгороде всю неделю.