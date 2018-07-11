Экстренное предупреждение. сильный ливень придет в Нижегородскую область

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1–3 часа 11 июля и до вечера местами по Нижегородской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Из-за такой погоды повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций: увелечение ДТП, трудности в работе транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельскохозяйственных посевов. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу.

Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Запомните семь простых правил, которые помогут пережить грозу.