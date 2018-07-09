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В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение из-за жары
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В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение из-за жары 

RT на русском 23 часа назад
Фото: RT на русском
В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на МЧС.
Спасатели советуют избегать тяжёлых физических нагрузок и прямых солнечных лучей, а также не находиться долго на солнце и пить больше чистой воды.
Всю неделю ожидается солнечная погода без осадков и ветра. В понедельник, 9 июля, воздух прогреется до +26 °C. Температура будет увеличиваться в последующие дни. В пятницу, 13 июля, прогнозируется + 31 °C.
Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области.
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