В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение из-за жары

Новосибирске выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на МЧС

Спасатели советуют избегать тяжёлых физических нагрузок и прямых солнечных лучей, а также не находиться долго на солнце и пить больше чистой воды.

Всю неделю ожидается солнечная погода без осадков и ветра. В понедельник, 9 июля, воздух прогреется до +26 °C. Температура будет увеличиваться в последующие дни. В пятницу, 13 июля, прогнозируется + 31 °C.