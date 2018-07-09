Водителей предупредили о высоком риске ДТП на уральских трассах 

ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о возможном резком ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды.
"В целях недопущения аварийных ситуаций, ДТП, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия", — говорится в официальном сообщении.
Для попавших в неприятности действует телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 9 июля, ночью и днем 10 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей, Пермского края ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду и более.