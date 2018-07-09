Водителей предупредили о высоком риске ДТП на уральских трассах

ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о возможном резком ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды.

"В целях недопущения аварийных ситуаций, ДТП, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия", — говорится в официальном сообщении.

Для попавших в неприятности действует телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).