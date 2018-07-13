Грозы, дождь и туман: МЧС просит пермяков быть внимательными на дорогах

13 и 14 июля в Перми могут пройти дожди

13 и 14 июля в Прикамье может подняться сильный ветер, есть вероятность дождей и гроз. Об этом сообщило региональное МЧС.

— Облачность будет переменной, дожди кратковременными, но ветер может оказаться нешуточным — в порывах до 13-18 метров в секунду, — рассказали в МЧС . — Возможно, в некоторых территориях Прикамья пройдут грозы, местами может образоваться туман. Похолодания не ожидается. По прогнозу, дневная температура составит 23-28⁰, а ночная — 13-18⁰.

Спасатели просят пермяков в непогоду быть особенно внимательными на дорогах, не ходить рядом с линиями электропередач, рекламными щитами

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