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Грозы, дождь и туман: МЧС просит пермяков быть внимательными на дорогах
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Грозы, дождь и туман: МЧС просит пермяков быть внимательными на дорогах 

59.ru 6 часов назад
Фото: 59.ru
13 и 14 июля в Перми могут пройти дожди
13 и 14 июля в Прикамье может подняться сильный ветер, есть вероятность дождей и гроз. Об этом сообщило региональное МЧС.
— Облачность будет переменной, дожди кратковременными, но ветер может оказаться нешуточным — в порывах до 13-18 метров в секунду, — рассказали в МЧС. — Возможно, в некоторых территориях Прикамья пройдут грозы, местами может образоваться туман. Похолодания не ожидается. По прогнозу, дневная температура составит 23-28⁰, а ночная — 13-18⁰.
Спасатели просят пермяков в непогоду быть особенно внимательными на дорогах, не ходить рядом с линиями электропередач, рекламными щитами
Ранее мы рассказывали о погоде на выходные и весь июль.
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