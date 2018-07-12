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«Будьте осторожны!»: МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Прикамье
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«Будьте осторожны!»: МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Прикамье 

59.ru 10 часов назад
Фото: 59.ru
В Прикамье ожидаются кратковременные дожди
12 и 13 июля в Пермском крае, по данным Пермского гидрометцентра, ожидаются местами кратковременные дожди с грозами. В некоторых районах грозы будут ощутимо сильнее. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду с порывами 15-18 метров в секунду при грозе. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, днём 21-26 градусов.
— Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. На улице не ходите рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Нужно быть внимательными и осторожными на дорогах, — советуют в краевом МЧС.
Синоптики ГИС-центра пермского университета считают, что в пятницу 13 июля в Пермском крае усилится антициклон, который повлияет на улучшение погоды и прекращение осадков.
Ранее мы писали про подробный прогноз погоды на неделю.
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