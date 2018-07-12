«Будьте осторожны!»: МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Прикамье

В Прикамье ожидаются кратковременные дожди

12 и 13 июля в Пермском крае , по данным Пермского гидрометцентра, ожидаются местами кратковременные дожди с грозами. В некоторых районах грозы будут ощутимо сильнее. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду с порывами 15-18 метров в секунду при грозе. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, днём 21-26 градусов.

— Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. На улице не ходите рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Нужно быть внимательными и осторожными на дорогах, — советуют в краевом МЧС

Синоптики ГИС-центра пермского университета считают, что в пятницу 13 июля в Пермском крае усилится антициклон, который повлияет на улучшение погоды и прекращение осадков.

Ранее мы писали про подробный прогноз погоды на неделю.