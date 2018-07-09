Всемирно известная якутянка со снежными ресницами сделала селфи с комарами

Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка Анастасия Груздева опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее лицо облеплено комарами. Интернет-пользователи окрестили фотографию символом сибирского лета.

«Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановиться и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно», — подписала снимок сибирячка.

Публикация от Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav) 8 Июл 2018 в 6:44 PDT Фото набрало практически 5000 отметок «нравится». Большое число комментаторов выразили сочувствие жительнице Якутии , а часть из них говорила о том, что данный снимок может стать известнее предыдущего легендарного селфи Груздевой.

Россиянка Татьяна Саввина обратила внимание в своем Twitter на упомянутое фото шестимесячной давности, которое ранее выкладывала Груздева. Тогда в пятидесятиградусный мороз якутянка опубликовала снимок с ресницами, которые были покрыты инеем.

— οηιỳﮐκỳ? (@tanyshasavvina) 8 июля 2018 г.

Публикация Саввиной получила почти 2000 лайков. Ряд подписчиков предполагали, что фото является постановочным, но большинство сочувствовали жителям Якутска, которые вынуждены жить в столь суровом климате.

Фото заснеженных ресниц Груздевой стало известно всему миру в январе 2018 года. Тогда температура воздуха в Якутии установилась на отметке -50 градусов, и иностранные СМИ активно писали о жестокой зиме в Сибири.

Источник