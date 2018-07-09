Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды

Грозы, сильные дожди с градом и шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области ночью и днём 10 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают, что при ухудшении погоды повышается вероятность различных аварий, как на электросетях, так и на дорогах. Жителям региона советуют быть особенно внимательными в поездках, а на улице держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и оборванных проводов.

О том, как действовать, если сильный ветер уронил дерево на ваш автомобиль — читайте в нашем материале.