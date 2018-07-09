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Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды
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Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды 

АиФ 9 июля 2018
Фото: АиФ
Грозы, сильные дожди с градом и шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области ночью и днём 10 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напоминают, что при ухудшении погоды повышается вероятность различных аварий, как на электросетях, так и на дорогах. Жителям региона советуют быть особенно внимательными в поездках, а на улице держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и оборванных проводов.
О том, как действовать, если сильный ветер уронил дерево на ваш автомобиль — читайте в нашем материале.
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