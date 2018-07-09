На северо-восток Башкирии обрушился град 

Жители посёлка Новобелокатай стали свидетелями необычного погодного явления. После 30-градусной жары, которая держалась несколько дней, на районный центр обрушился крупный град. Прозрачные льдинки достигали в диаметре двух сантиметров.
Фотографии последствий града прислали в сообщество «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте» местные жители.
— Советская улица, село Новобелокатай, — кратко подписал автор свои снимки.
Тем временем, синоптики сообщают, что всю первую декаду июля температура воздуха в Башкирии будет в среднем на четыре градуса выше нормы.