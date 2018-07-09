Окрестности Перми засыпало градом. Дойдет ли он до краевой столицы?

Град в Култаево был очень обильным

В понедельник, 9 июля в 16:30 жители Култаево попали под сильный град. С неба сыпалось столько маленьких льдинок, что они покрыли землю толстым слоем. В Пермь непогода тоже пришла. В центре города несколько раз начинались дожди. Дойдет ли до краевого центра град, 59.ru узнал у метеоролога, сотрудника ГИС-центра пермского университета Андрея Шихова

— Сегодня в Прикамье сложились благоприятные условия для интенсивного мелкого града. Диаметр града, скорее всего, будет в пределах одного сантиметра. Для образования более крупных градин в регионе сейчас слишком прохладно, — рассказывает Андрей Шихов. — Град из Култаево вполне может дойти до Перми, потому что атмосферный фронт, из-за которого начались осадки, двигается с высокой скоростью и имеет большую площадь. Более того, град уже мог выпасть в микрорайонах Садовый и Ива — там проходил другой очень активный фронт.

По словам метеоролога, сегодняшний град не несет жителям Прикамья большой опасности.

— Это не уникальное явление для лета, которое, скорее всего, пройдет без последствий, — считает Шихов. — Больше неудобств людям принесут дожди, которые прогнозируются завтра, 10 июля, к северу от Перми в районе Добрянки, но могут затронуть и центр края. Дождевые облака в этот день будут двигаться медленно, а потому высока вероятность затяжных дождей, которые будут длиться по нескольку часов. Если дождь дойдет до Перми, здесь могут возникнуть ливневые паводки — канализация на улицах не справится с количеством осадков.

Ветра, который способен повалить деревья и рекламные щиты, по мнению метеоролога, не будет.

— Ветер будет в пределах 15 метров в секунду, может быть, чуть выше. Такой скорости недостаточно, чтобы оставить после себя разрушения, — объяснил Шихов.