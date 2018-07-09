Курская область вошла в пятёрку антиретинга по чистоте воздуха 

Перечень составлялся исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ
По данным Роспотребнадзора, регион с самым грязным воздухом в России — Бурятия. Наш регион также в списке худших вместе с Хабаровским краем, Иркутской областью, Красноярским краем и Крымом, сообщают "Известия".
При этом по данным администрации Курской области, «по итогам 2017 года доля проб с превышением ПДК загрязняющих веществ снизилась с 2,9% в 2016 году до 2,3%. В регионе уделяют внимание модернизации транспортной системы и снижению количества выбросов промпредприятий.
— В целом в России менее 0,75% проб содержали химические примеси на уровнях выше установленных гигиенических нормативов. Как и в предыдущие годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений ниже, чем городских, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Российские методы контроля за атмосферным воздухом архаичны. Чтобы можно было дать полную оценку его качеству, необходимо усовершенствовать системы наблюдения, считает руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.
— Единственный город в России, который вошел в европейскую систему наблюдения, — Москва. Только там идёт непрерывное автоматическое считывание уровня загрязнения атмосферного воздуха. Во всех остальных регионах оно проводится вручную, поэтому результаты не всегда отражают истину, — пояснил он.