Синоптики обещаю ямальцам дождь с грозой и сильным ветром

На Ямале 10 июля ожидается теплая погода с грозами. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На юго-востоке округа пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, местами до 28 градусов.

Спасатели призывают граждан к осторожности: при порывах ветра могут быть повреждены линии электропередач, деревья, слабо укрепленные рекламные щиты.