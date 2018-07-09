Ещё
Синоптики обещаю ямальцам дождь с грозой и сильным ветром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики обещаю ямальцам дождь с грозой и сильным ветром 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале 10 июля ожидается теплая погода с грозами. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На юго-востоке округа пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, местами до 28 градусов.
Спасатели призывают граждан к осторожности: при порывах ветра могут быть повреждены линии электропередач, деревья, слабо укрепленные рекламные щиты.
ИА Север-Пресс: последние новости
Расслабляться нельзя. На восток ЯНАО надвигается жара В 2019 году пенсии проиндексируют дважды. Раз в два года повысят и пенсионный возраст «Электронная путевка» защитит туристов от испорченного отпуска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
В Анапе запретили купаться79
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве35
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге23
Грузинский пастух убил американских туристов213
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение